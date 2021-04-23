قفصة : إحصاء ثماني وفيات بسبب فيروس كورونا ورصد 70 إصابة جديدة

أحصت الإدارة الجهوية للصحّة بولاية قفصة خلال الساعات 72 الأخيرة ثماني وفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين أودى هذا الوباء بحياتهم منذ بدء إنتشاره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن 328 شخصا.

وقال سالم ناصري المدير الجهوي للصحة بقفصة اليوم الجمعة في تصريح لــ(وات) أنّ ثماني مصابين بفيروس كورونا من معتمديات قفصة الجنوبية والرديف والقصر وأم العرائس فارقوا الحياة خلال الساعات 72 الأخيرة بأقسام كوفيد بمستشفيات قفصة الجنوبية والرديف وأم العرائس .

وسجّلت في هذا السياق معتمدية قفصة الجنوبية أعلى حصيلة للوفيات بسبب فيروس كورونا ب 100 وفاة منذ شهر مارس 2020 وإلى الآن، تليها معتمدية الرديف ب 43 وفاة ثم القطار ب 41 وفاة والرديف ب 37 وفاة.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بعذ ظهر يوم الجمعة عن رصد 70 إصابة جديدة بهذ الفيروس . بعد إجراء تحاليل ل 140 عيّنة لمُشتبهين بإصابتهم بكورونا أي بنسبة إيجابية للتحاليل بلغت 50 بالمائة.

ويبلغ حاليا عدد المصابين الذين لاازالوا حاملين لفيروس كورونا وباعتبار الإصابات المُعلن عنها اليوم الجمعة 316 مصابا يتوزّعون على أغلب المعتمديات من بينهم ما لايقلّ عن أربعين مصابا يقيمون بأقسام كوفيد 19 ببعض مستشفيات المنطقة.

وسبق لوزارة الصحّة أن صنّفت منذ أقلّ من أسبوع معتمديات قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية وبلخير مناطق ذات إنتشار مُرتفع جدّا لفيروس كورونا . كما أدرجت معتمديات الرديف والمتلوي وام العرائس ضمن المعتمديات ذات إنتشار مُرتفع للوباء.

وطالت عدوى فيروس كورونا منذ بدء ظهوره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن 5563 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 328 وتعافى 4919 شخصا آخر.