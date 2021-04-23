“توننداكس” ينهي تداولاته الاسبوعية مرتفعا بنسبة 5ر0 بالمائة

تجاوز مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، في ختام اسبوع قليل النشاط عتبة 7000 نقطة مستفيدا من سلسلة مؤشرات الانشطة الايجابية موفى الثلاثي الاول من سنة 2021. وحقق “توننداكس” المعاملات الاسبوعية، 19 – 23 افريل 2021، ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة ويقفل في حدود 59ر7065 نقطة، وفق بيانات الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وتصدر شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية “سبيديت”، قائمة الارتفاعات بنسبة 5ر16 بالمائة وسط حجم تداول ضئيل بقيمة 11 مليون دينار، ليقفل على سعر 440ر8 دينار، ولتحقق الشركة ارتفاعا بنسبة 6ر10 بالمائة منذ بداية السنة.

وشهد سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات تطورا بما يعادل 3ر16 بالمائة منهيا المعاملات الاسبوعية بسعر 660ر4 دينار وحجم تداولات في حدود 240 الف دينار، فيما سجل سهم الشركة صعودا بنسبة 4ر13 بالمائة منذ بداية السنة.

وتكبد سهم بنك تونس والامارات اكبر التراجعات بنسبة 9ر9 بالمائة ليقفل عند سعر 490ر6 دينار، وليسجل السهم تقلصا بنحو 7ر87 بالمائة منذ بداية السنة.

وتحصل كل من سهم شركة صنع المشروبات بتونس و”اوروسيكل” على نصيب الاسد من حجم التبادلات طيلة الاسبوع، ليحققا ارباحا بقيمة 2ر2 مليون دينار و 6ر1 مليون دينار.