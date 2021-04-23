الخطوط التونسية – كوفيد-19:تعديل شروط الدخول الى ايطاليا

أعلنت الخطوط التونسية، الجمعة، عن اجراء تعديلات على شروط الدخول الى ايطاليا.

وافادت الخطوط التونسية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، انه يتعين على المسافرين الى ايطاليا، تعمير وتوقيع نسختين من استمارة “التصريح الذاتي”، وتسليم النسخة الاولى الى نقطة شرطة الحدود، وتقديم النسخة الثانية الى طاقم الطائرة والتي تتم اعادتها للاستظهار بها عند الوصول الى الوجهة.

واضافت الناقلة الجوية الوطنية، انه يتعين على المسافرين تعمير وامضاء الاستمارة الخاصة بالتصريح على الصحة.

ويمكن حسب المصدر ذاته تحميل الاستمارات على الرابط التالي:

https://cutt.ly/ivCEl7D

واوصت الخطوط التونسية الركاب بالحصول على المعلومات اللازمة لدى السلطات المختصة او عن طريق الاتصال بالموقع التالي للحصول على المزيد من التوضيحات:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/