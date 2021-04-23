طقس: عودة الأجواء الربيعية غدا السبت

ينتظر ان تشهد حالة الطقس، غدا السبت، عودة الى الأجواء الربيعية مع استقرار ملحوظ لمؤشرات الرصد الجوي، وفق ما أفادت به المسؤولة عن مصلحة الاعلام بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ألفة القاسمي.

وأكدت القاسمي، في تصريح لـ(وات)، الجمعة، أن “درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى منها بين 20 و25 درجة في الشمال والوسط وبين 26 و32 درجة في الجنوب”.

وأوضحت أنّ “الوضع الجوي خلال هذه الفترة، الذي اتّسم بارتفاعات وانخفاضات متتالية في درجات الحرارة ونزول الأمطار، يعدّ طبيعيا خاصة في فصل الربيع”.

ويتواصل الوضع الجوي، بقية اليوم الجمعة، ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية في الشمال والوسط ومحليا الجنوب.

وقد سجلت عدّة جهات في تونس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نزول كميات هامة من الأمطار. وارتفعت هذه الكميات خاصة في ولايتي القيروان (15 مليمترا بالعلا) وجندوبة (13 مليمترا بوادي مليز). وشمل تهاطل الأمطار، كذلك، كلاّ من نابل وقليبية وطبرقة وباجة وتالة وسوسة.

وانخفضت درجات الحرارة، الجمعة، لتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة في الشمال والوسط وقرب السواحل وما بين 25 و 30 درجة في الجنوب.

وتهب الرياح قويّة قرب السواحل الشرقية وخليج قابس، وتكون مصحوبة بالأتربة. ويكون البحر شديد الاضطراب فيما تبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري.