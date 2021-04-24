بنزرت : 12815 شخصا تلقّوا التلقيح ضد فيروس كورونا

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لحد يوم أمس الجمعة 23 افريل 12815 من جملة 38128 شخصا تمّ استدعاءهم عبر إرساليات قصيرة ، وفق ما افادت به رئيسة المركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 ببنزرت الدكتورة جميلة حسين.

ولاحظت ذات المصدر ان نسبة الاقبال على التلقيح تحسّنت مقارنة ببداية الحملة منذ 13 مارس المنقضي لتصل الى نسبة 25 % تقريبا ،رغم انها اقل بكثير من المستويات التي كنا نطمح اليها وذلك في حدود 60 أو 70 % على الاقل وفق تعبيرها .

واضافت الدكتورة حسين أن عملية التطعيم بالمركز تتراوح بين 500 و600 جرعة في اليوم الواحد ، موصية بضرورة ان يواصل الاشخاص الذين تلقوا التلقيح الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية توقيا ووقاية للمحيطين بهم من الاصابة بالجائحة الفيروسية.

ومن جهة أخرى أشارت ذات المصدر الى أهمية مساهمة فتح المركز الجهوي بمنزل بورقيبة يوم الاربعاء الفارط في التقليص من حجم الضغط على مركز بنزرت مبيّنة انه تم تسجيل 684 عملية تلقيح بهذا المركز منذ افتتاحه مقابل حوالي 3000 موعد موجه بواسطة ارساليات قصيرة .

ودعت الدكتورة جميلة حسين جميع المواطنين للتسجيل على منصة EVAX.TN والاقبال على التلقيح خاصة وانه لا خوف من التلقيح حيث لم يتم تسجيل اي اشكال صحي لجميع الذين تلقو التطعيم باستثناء حالات بسيطة ناتجة عن الرهبة والخوف غير المبررين ،وفق قول ذات المصدر.