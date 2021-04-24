رئيس الهايكا يمثل أمام فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على خلفية شكاية تقدم بها صاحب إذاعة ” القرآن الكريم”

افادت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري بأنّه تمّ دعوة رئيس الهيئة ومراقبين (2) عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، يوم الاثنين 26 أفريل 2021، لدى فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الاذاعيّة غير القانونيّة ” القرآن الكريم” النائب سعيد الجزيري بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال” وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021.

واعتبرت في بلاغ أصدرته اليوم السبت ، أن هذه الدعوة للمثول أمام فرقة الأبحاث في زغوان تعد مؤشرا خطيرا يرمي إلى المسّ من صلاحيات الهيئة والحدّ من ممارسة سلطتها لتعديل المشهد السمعي والبصري بالاعتماد على أدوات وإجراءات من بينها عملية الحجز التي يقوم بتنفيذها أعوان محلفون تابعين للهيئة، طبقا للفصل 32 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011

يذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها.

وأكدت ان عملية الحجز تمت في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.

وكان سعيد الجزيري قد اعرب عن رفضه لغلق الهايكا لاذاعته دون اعلامه مسبقا بتاريخ قطع البث ، متهما عوني تنفيذ قرار الهيئة بتعمد قطع التيار الكهربائي دون حماية مما وضع حياته في خطر.