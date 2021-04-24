تطاوين : تسجيل حالة وفاة و 69 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في معتمدية الصمار وبذلك ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء الى مائتين وحالتين اثنتين تتوزع الى 90 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و40 وفاة في تطاوين تطاوين الجنوبية و 36 في غمراسن و11 في بني مهيرة و9 في البئر الاحمر و7 في رمادة و6 في الصمار و3 في ذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشرته اليوم السبت 69 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية منها 34 اصابة في تطاوين الشمالية و13 اصابة في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن و 4 اصابة في رمادة وثلاثة في البئر الاحمر واصابتين اثنتين في الصمار وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 تاريخ تفشيه في الجهة 3753 حالة مؤكدة، منهم 16 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين واربعة في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن ومصابان في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

وبهذا الخصوص افاد المدير الجهوي للصحة الدكتور طه المقدميني مراسل (وات) في الجهة ان الاستعدادات حثيثة الان لفتح القسم الجديد لكوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين الذي أنجز بمبادرة من المجتمع المدني ويتّسع لعشرين سريرا منهم 6 اسرة انعاش ويتوفر على ظروف علاج واقامة افضل من القسم الحالي من حيث الرفاهة والتجهيزات والعزلة.