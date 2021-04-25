الكاف: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الاحد في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” عن تسجيل 60 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 126 عينة رفعت بتاريخ 23 أفريل، دون تسجيل حالات وفاة جديدة

وأظهر التحيين ارتفاعا في عدد الاصابات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد حيث وصل عددها اليوم إلى حدود 7426 حالة مقابل استقرار الوفيات في حدود 212 شخصا

وتواصل ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة، وذلك بعد تسجيل 840 حالة إيجابية يخضع أصحابها إلى الحجر الصحي، فيما ارتفع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات الى 94 شخصا منهم 15 في اقسام الانعاش، وهو رقم وصفه رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ب”الحرج” سيما بعد الضغط الذي أصبحت تعاني منه مستشفيات الولاية وخاصة على مستوى تجهيزات التنفس بالاكسجين