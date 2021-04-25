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بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال – الترجي الرياضي التونسي الى النهائي

2021/04/25 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهل الترجي الرياضي التونسي الى الدور النهائي لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد فوزه اليوم بتونس على الاولمبي القليبي 3 – صفر -(13/25-21/25-20/25) في نصف نهائي البطولة
وسيلاقي الترجي الرياضي في الدور النهائي للبطولة يوم الثلاثاء الزمالك المصري الذي ترشح بدوره الى النهائي على حساب السويحلي الليبي 3-صفر

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