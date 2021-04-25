وزارة الصحة: بلوغ 306612 من الملقحين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد أن عدد الملقحين بلغ 306612 شخصا خلال اليوم 43 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا من بينهم 62225 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح

وأضافت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم بتاريخ يوم أمس السبت 24 أفريل الجاري

تطعيم 13539 شخصا

وأشارت الى ‏ أن العدد الإجمالي للمسجلين بالمنظومة الوطنية للتلقيح بلغ 1308567 شخصا خلال نفس الفترة

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وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على المنظومة الوطنية للتلقيح

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وللاشارة سجلت وزارة الصحة بتاريخ يوم أمس السبت 61 حالة وفاة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 10231 وفاة و2229 اصابة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ اجمالي الاصابات 298572 حالة