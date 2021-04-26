بن عروس: تسجيل 3 وفيات و182 إصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ3 أيام الأخيرة

بلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية بن عروس، إلى 12377 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة، بعد تسجيل 182 إصابة جديدة من جملة 612 اختبار فحص، خلال الـ3 أيام الأخيرة.

وارتفع بدوره عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 421 حالة وفاة، بعد أن سجلت الجهة مع نهاية الأسبوع المنقضي، 3 وفيات جديدة.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة محمد بن خليفة، أن اللّجنة سجلت بالمقابل، تعافي 166 مصابا من الفيروس، ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 10666 حالة.

ولاتزال الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، تعاني من ضغط متواصل بفعل تزايد الحاجة على طلب الإيواء والإقامة للمتابعة الصحية، حيث بلغ عدد المقيمين 52 مقيما، يتوزعون إلى 27 مريضا بقسم الطب الباطني، و10 بقسم الإنعاش، و15 بقسم الاستعجالي الخاص بمرضى “كوفيد 19”.

وفي سياق متصل، تتواصل عمليات التلقيح ضد الفيروس، بكل من مركزي رادس والمحمدية، حيث سجلت الإدارة الجهوية للصحة خلال الـ3 أيام الأخيرة 2967 تلقيحا، ليصل عدد الذين تلقوا الجرعات منذ انطلاق الحملة الى حوالي 24 ألف شخص.