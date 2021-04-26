صفاقس- كوفيد 19: فتح مركز محلي للتلقيح بجزيرة قرقنة وعودة النسق المرتفع للوفيات جراء الإصابة بالوباء

تميّزت الحالة الوبائية الخاصة بانتشار فيروس “كورونا” في ولاية صفاقس بفتح المركز محلي للتلقيح ضد الفيروس بجزيرة قرقنة انطلق، اليوم الاثنين، في تقديم خدمات التطعيم للمواطنين المسجلين بمنظومة التلقيح “إيفاكس”، وذلك في إطار تقريب الخدمات من أهالي الجزيرة وتجنيبهم عناء التنقل إلى مدينة صفاقس.

ويعدّ هذا المركز الثالث من نوعه في الجهة إلى جانب المركز الجهوي بطريق الميناء بصفاقس، والمركز المحلي بساقية الداير، وقد خضع إلى عملية بيضاء يوم الجمعة الفارط للتأكد من جاهزيته.

من جهة أخرى، عرفت صفاقس عودة للنسق المرتفع للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء حيث سجلت في الـ24 ساعة الماضية 12 حالة وفاة كاملة بعد أن عرفت في الأيام الأربعة الفارطة ترجعا تدريجيا (من 13 إلى 6 وفيات).

كما رصدت الجهة 95 إصابة جديدة بالفيروس على مجموع 264 تحليلا منجزا وسجلت 351 حالة تعافي من الوباء.

ولا تزال مؤشرات الإيواء الطبي للمصابين مرتفعة في صفاقس حيث بلغ عدد المقيمين في قسم “كوفيد أكسيجين” 207 مصابين والمقيمين بأقسام “كوفيد إنعاش” 36 مصابا والمتكفل بهم في المصحات الخاصة 97 مصابا.

جدير بالذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في الجهة بلغت منذ بداية الجائحة إلى حد الآن 855 حالة وفاة، وعدد الحاملين للفيروس ناهز 31 ألف شخص وعدد المتعافين 27 ألفا.