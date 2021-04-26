المهدية : تسجيل 20 إصابة جددية بفيروس كورونا مع تعافي 84 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ59 عيّنة، صدرت الاثنين، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 84 مصابا.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 5 بالجم و3 بهبيرة وإصابتين (02) بكل من بومرداس والشابة وإصابة واحدة بدوائر السواسي وقصور الساف والمهدية.

وتماثل، في المقابل، 84 مصاب بالفيروس التاجي للشفاء التام مار رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9261 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة 10550 من بينها 294 حالة وفاة و995 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى، اليوم، 576 شخصا تلقيحا ضد فيروس كورونا ليرتفع عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، إلى 13084 من بينهم 3369 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.