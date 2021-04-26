تطاوين : تسجيل 4 وفايات و 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال اليومين الماضيين أربع وفيات ( اثنتان منها في المستشفى الجهوي بتطاوين والثالثة في صفاقس والرابعة في مصحة خاصة ) وبذلك ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 الى 206 وفاة منهم 92 في تطاوين الشمالية و41 في تطاوين الجنوبية و37 في غمراسن و11 في بني مهيرة و9 في البئر الاحمر و 7 في رمادة و6 في الصمار و3 في ذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية خلال يومي السبت والاحد الماضيين 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا حسب ما جاء في تحيينها للوضع الوبائي لهذه الجائحة في الجهة تتوزع الى 43 اصابة في تطاوين الشمالية و13 في كل من غمراسن ورمادة و12 في تطاوين الجنوبية و6 في البئر الاحمر و2 في الصمار وحالة واحدة في ذهيبة وبذلك ارتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الوباء منذ شهر مارس 2020 الى 3843 اصابة مؤكدة منهم 16 يخضعون للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و4 في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و 3 في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.