48 حالة وفاة و1285 اصابة جديدة بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 48 حالة وفاة لمصابين بكورونا ليرتفع اجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة الى 10352 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 1285 اصابة بتاريخ 25 أفريل 2021 اثر اجراء 6004 تحاليل مخبرية.

ويبلغ مجموع الاصابات في تونس 301627 اصابة بكورونا مقابل 251191 حالة تعافي.

ويقيم حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة 2750 مريضا بكورونا بينهم 516 مريضا باقسام العناية المركزة و148 تحت التنفس الاصطناعي.