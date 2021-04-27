مدنين : تسجيل 8 وفيات و104 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا



توفّي خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية 8 مصابين بفيروس كورونا بولاية مدنين تفاوتت اعمارهم بين 60 سنة لاصغرهم و110 سنة لاكبرهم ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس الى 493 وفاة فيما وصل العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 13 الف اصابة بتسجيل 104 اصابة محلية جديدة.

وتوزّعت هذه الاصابات المحلية الجديدة بعدد 23 اصابة بمدنين الجنوبية و21 بجرجيس و18 بميدون و16 بحومة السوق و11 بسيدي مخلوف و9 اصابات ببن قردان و3 اصابات بكل من اجيم ومدنين الشمالية وبني خداش.

أمّا حالات الشفاء فارتفعت الى 11392 حالة شفاء بتسجيل 145 حالة شفاء جديدة منها 40 حالة شفاء بجرجيس و37 بحومة السوق و19 بميدون و15 بمدنين الشمالية و14 ببن قردان و7 بسيدي مخلوف و6 بكل من مدنين الجنوبية واجيم وحالة شفاء ببني خداش.

وشدد مدير الصحّة الوقائية الدكتور زيد العنز على ضرورة الحذر والانتباه امام خطورة الوضع ودقته سواء في ظل الارتفاع المتزايد للوفايات باعمارها المتفاوتة او ارتفاع الحالات الاستشفائية ما ارهق امكانيات المؤسسات الصحية ماديا وبشريا وخاصة امام نقص الاكسيجين.

وفي متابعة لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا فقد تم تطعيم يوم امس 630 شخصا ليصل العدد الجملي للجرعات المقدّمة منذ انطلاق الحملة بالمركزين الجهويين للتلقيح بمدميم وجربة حومة السوق الى 17301 جرعة.