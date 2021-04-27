قبلي: تسجيل حالتي وفاة و38 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا” وانطلاق حملة للتقصي السريع بمنطقة البليدات

سجلت ولاية قبلي خلال ال24 ساعة الاخيرة حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهورالوباء بالجهة الى 258 حالة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد” ل(وات)

وذكر الحداد بانه قد تم اثبات 38 حالة ايجابية جديدة للاصابة بفيروس “كورونا” عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة وهو ما يرتفع اجمالي عدد الاصابات المسجلة بولاية قبلي منذ اكتشاف اول حالة حاملة للفيروس الى 6708 حالات من بينها 5898 حالة تعافي الى حد الان و442 حالة لا تزال مصنفة نشطة

كما بين المصدر ذاته ان احدث تحيين قامت به مصالح الادارة الجهوية للصحة لتوزيع مختلف الحالات المسجلة عقب اعادة فتح الحدود بحسب المعتمديات والمدن يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية الى حد الان ل 1651 حالة اصابة مؤكدة منها 1466 حالة تعافي و143 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة وسجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1567 حالة اصابة تعافت منها 1381 حالة فيما لا تزال 127 حالة نشطة مع تسجيل 59 حالة وفاة

اما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم رصد 1370 حالة اصابة الى حد الان تعافت منها 1247 حالة فيما لا تزال 70 حالة نشطة مع تسجيل 53 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 653 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 576 حالة تعافي و لا تزال 47 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 30 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 1018 حالة اصابة منها 926 حالة تعافي و35 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 57 حالة وفاة

وفي معتمدية الفوار ارتفع اجمالي عدد الحالات المؤكدة الى حد الان الى 325 حالة اصابة منها 291 حالة تعافي و20 حالة لا تزال نشطة و14 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 13 حالات اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالات

واضاف الحداد ان هذا التحيين يظهر ايضا ان اكبر عدد من الاصابات بفيروس “كورونا” سجل بقبلي المدينة ب 1582 حالة مؤكدة تعافت منها الى حد الان 1410 حالات فيما لا تزال 142 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 30 حالة وفاة تليها دوز المدينة ب 1538 حالة اصابة مؤكدة تعافت منها الى حد الان 1407 حالات فيما لا تزال 74 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 57 حالة وفاة

يشار الى ان الجهة الصحية بقبلي شرعت منذ اليوم في تنظيم حملة تقصي نشيط حول الاصابة بفيروس “كورونا” عن طريق التحاليل السريعة بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية التي شهدت خلال الايام الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في المؤشر التراكمي للاصابات وقد امكن خلال اليوم الاول من هذه الحملة اجراء 49 تحليلا اثبتت وجود 14 حالة ايجابية