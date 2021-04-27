سليانة: تسجيل 210 مخالفات اقتصادية خلال النصف الاول من شهر رمضان

خصّصت الإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، خلال النصف الأول من شهر رمضان، 67 فريقا رقابيا، أي بمعدل 5 فرق يوميا، إلى جانب خلية قارة بمقر الإدارة على إمتداد اليوم لتتولى تأمين 2240 زيارة تفقد، أي بمعدل 167 زيارة في اليوم، تمكنوا خلالها من رفع 210 مخالفات اقتصادية، وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة، محمد جابر حريز.

وبيّن حريز، في تصريح لـ(وات)، أنه تم التركيز على مسالك التوزيع بالتفصيل بنسبة 88 بالمائة، ومسالك التوزيع بالجملة بنسبة 2 بالمائة، والطرقات والمخازن بنسبة 10 بالمائة.

وأضاف، أن أغلب المخالفات المسجلة تركزت في قطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة (82 مخالفة)، منها 47 مخالفة في الخضر والغلال، و35 مخالفة في الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك، و63 مخالفة بالمواد الغذائية العامة، أي بنسبة 30 بالمائة، مقابل 26 مخالفة في قطاع المخابز والمواد الصناعية الحساسة.

وقال حريز، إن نصف المخالفات المرفوعة تعلقت بالممارسات المخلة بشفافية المعاملات (103 مخالفة) بما في ذلك عدم إشهار الأسعار بـ74 مخالفة، و29 مخالفة تعلقت بإخلالات الفوترة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تجاوزات متصلة بالأسعار والإحتكار بنسبة 16 بالمائة، أي 40 مخالفة منها 16 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و9 مخالفات بالمواد الغذائية.

ولفت ذات المصدر، إلى أن مصالح التجارة سجلت إخلالات بأحكام المترولوجيا القانونية بنسبة 20 بالمائة، شملت المواد الغذائية العامة، وأيضا 16 مخالفة لمتطلبات جودة وسلامة المنتوجات خاصة في قطاع المخابز والمواد الغذائية العامة.

ووذكر، أنه تم خلال نفس الفترة، حجز 23 لترا من المشروبات الغازية، و47 علبة ياغورت، و48 لتر زيت نباتي مدعم، و20 كغ قهوة، و42 كغ أجبان و”صلامي”، و5 كغ حلوى، و197 علبة تبغ، و30 مواد أخرى مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.

و أكد حريز، أن الإدارة الجهوية للتجارة سخرت كل الإمكانيات المتوفرة لتوزع نشاطها على كامل فترات اليوم، بهدف التصدي للممارسات المخلة بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية، فضلا عن القضاء على مظاهر الإحتكار والمضاربات وكل الممارسات الضارة بالقدرة الشرائية للمواطن.

و بخصوص تطور نسق العمل الرقابي مقارنة بما قبل رمضان، أوضح أن أعمال المراقبة الإقتصادية شهدت تطورا مقارنة بالـ4 أشهر الأولى من سنة 2021، حيث تضاعف المعدل اليومي للفرق بفضل تشريك الأعوان الإداريين في العمل الميداني وإحكام التصرف في الإمكانيات، إلى جانب تضاعف معدل الزيارات اليومية وإرتفاع معدل المخالفات إلى أكثر من 3 مرات، حيث تم قبل شهر رمضان القيام بـ87 زيارة مقابل 167 زيارة خلال شهر رمضان.

من جهة أخرى، كشف تقرير الإدارة الجهوية للتجارة والتي تحصلت (وات) على نسخة منه، ورود 4 شكايات خلال النصف الأول من شهر رمضان عبر الرقم الأخضر أو بصفة مباشرة، تعلقت جميعها بقطاع المواد الغذائية (ممارسات شملت الإحتكار والأسعار) تم التعامل معها.

وتضمن ذات التقرير، تسجيل بعض الإشكاليات خلال ذات الفترة، شملت تعرض بعض الفرق الرقابية لإعتداءات لفظية ومحاولات إعتداءات جسدية وعرقلة للعمل الرقابي أثناء مباشرة مهامهم.