سيدي بوزيد:تنفيذ 1733 زيارة تفقد خلال النصف الاول من شهر رمضان وتسجيل 331 مخالفة اقتصادية

قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد ب 1733 زيارة تفقد خلال النصف الاول من شهر رمضان في ولاية سيدي بوزيد أسفرت عن رفع 331 مخالفة اقتصادية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد ماهر الغريبي.

وبيّن ماهر الغريبي في تصريح لــ(وات)، أن زيارات التفقد تتوزع على 1219 زيارة تفقّد على مستوى التفصيل و267 على مستوى الجملة و245 عملية مراقبة عبر الطرقات وعمليتي مراقبة في مواقع الانتاج والخزن وقد أدت الى رفع 331 مخالفة اقتصادية تتوزّع على جميع القطاعات منها المواد الغذائية وقطاع اللحوم الحمراء والاسماك وتجارة المواد الغذائة بالجملة.

وذكر أنه تمّ حجز كميات من المواد والمنتوجات بقيمة تتجاوز 16ألف دينار اغلبها مواد فلاحيةطازجة ومواد مدعمة (زيت وسكر وغاز منزلي).

وأكّد أن تزويد السوق يستمر بشكل جيد وكل المنتوجات متوفرة بالكميات المطلوبة لتلبية حاجيات الجهة ومستويات الاسعار تسير نحو الانخفاض.