المنستير: “كوفيد”:تلقيح 21 ألفا و466 شخصا خلال 45 يوما

توافد اليوم عدد من المواطنين على المركز الجهوي عدد1 بالمنستير للتلقيح ضد “كوفيد19” من مختلف الشرائح العمرية ومن بينهم من عادوا للحصول على الجرعة الثانية من التلقيح حيث بلغ بولاية المنستير مجموع الأشخاص الذين تلقوا تلقيحا ضد فيروس كورونا المستجد خلال 45 يوما الأخيرة وإلى غاية أمس الإثنين 21 ألفا و466 شخصا من بينهم 4203 أشخاص تلقّوا الجرعة الثانية وفق حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة بتاريخ أمس على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وسجّل المركز الجهوي عدد 1 للتلقيح ضد “كوفيد19” بالمنستير تلقيح 14 ألفا و849 شخصا من بينهم 4014 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح في حين بلغ مجموع الملقحين في المركز الجهوي عدد 2 بقصر هلال مجموع 6617 شخصا من بينهم 189 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وبلغ مجموع المدعوين للتلقيح بتاريخ 26 أفريل الجاري 1312 شخصا من بينهم 841 شخصا وقعت دعوتهم للتوجه نحو المركز الجهوي عدد1 بالمنستير تخلف منهم 177 شخصا ودعوة 471 شخصا نحو المركز الجهوي عدد2 بقصر هلال للتلقيح ضد “كوفيد19” وتخلّف منهم 72 شخصا أي أنّ مجموع الذين وجهت لهم دعوة تخلفوا عن التلقيح بتاريخ 26 أفريل الجاري 249 شخصا.