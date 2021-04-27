اليابان تقر تقديم هبة مالية اضافية لدعم مجهودات تونس في مكافحة وباء كورونا

أقرت اليابان تقديم هبة مالية إضافية بقيمة مليون دولار لدعم مجهودات تونس في مكافحة وباء كورونا، وفق ما أفاد به سفير اليابان بتونس شينسوكاي شيميزو خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، برئيس الحكومة هشام مشيشي.

كما جدد السفير الياباني، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، استعداد بلاده لدعم موقف تونس في مشاوراتها القادمة مع الجهات الدولية المانحة، ودعمها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في تونس وتشجيع المبادرة الخاصة والمرافقة الفنية والتقنية للباعثين الشبان خاصة في قطاعات التجديد التكنولوجي.

ومن جهته أكد رئيس الحكومة بالمناسبة على خصوصية هذه الفترة التي تتسم بانتشار وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية، مشددا على عزم الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لدفع النمو، بالتوافق مع الشركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين.

ونوه بعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين مثمنا وقوف اليابان إلى جانب تونس ومساندتها في برامجها التنموية منذ الاستقلال.