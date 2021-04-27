نابل : تسجيل 6 وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في نابل عن تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 594 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ورد بالتحيين الدوري الصادر اليوم الثلاثاء.

وأسفرت التحاليل المخبرية المجراة والبالغ عددها 526 تحليلا عن رصد 168 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 18650 إصابة

وارتفع بذلك عدد الإصابات النشيطة أي التي لاتزال حاملة للفيروس 1271 حالة من بينها 123 حالة تخضع للرعاية الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة

وفي المقابل تم خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة رفع العزل الصحي عن 106 حالات ليبلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 16787 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة على معتمديات قليبية (حالتان) وحالة واحدة في كلّ من قربة والميدة وبني خيار وقرمبالية