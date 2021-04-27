جندوبة : المحكمة الابتدائية تتخذ إجراءات استثنائية للتوقيّ من انتشار فيروس “الكورونا”

علّقت المحكمة الابتدائية في جندوبة اليوم الثلاثاء النظر في المحاضر المنشورة لدى خليّة الفصل السريع والتقديم واقتصار القضاء الجزائي على قضايا الموقوفين والمعترضين لأول جلسة وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء والى موفّى الشهر الجاري تحسّبا لتطوّر الوضع الوبائي وتوقّيا من انتشاره.

وقرّرت ذات المحكمة في مذكّرة عمل صادرة اليوم وموقّع عليها مكن قبل وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة الابتدائية بجندوبة ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة اقتصار القضاء المدني على النظر في القضايا الاستعجالية ونظيرتها التي هي بصدد جلسة المرافعة كما أجّلت التحريرات المكتبية والتوجهات والجلسات الصلحيّة الى شهر ماي المقبل.

وخصصت المحكمة شبّاكا موحدّا لقبول الشكايات والعرائض ومطالب اصلاح الحالة المدنية.

وجاء هذا القرار تنفيذا لمذكرة العمل الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في 10 افريل الجاري والمتعلقة بتنظيم العمل بالمحاكم والتوقّي من انتشار مرض “الكوفيد” 19 فضلا على وقوف إدارة المحكمة على ما اعتبرته خطورة الوضع الوبائي بالجهة.

يذكر ان عدد الإصابات في ولاية جندوبة ناهز الى حد يوم الاحد المنقضي 3600 إصابة اكثر من مائة إصابة جديدة مسجلة بتاريخ 25 من الشهر الجاري فيما تؤكد مصادر طبية ان عدد المصابين المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة وكذلك الشأن بالنسبة لقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة قد فاقت قدرتها على الاستيعاب.