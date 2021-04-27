العمل على تأمين التلقيح المضاد لكورونا لكبار السن في أسرع وقت ودون أن يتحملوا عناء التنقل

اتفق اليوم الثلاثاء، وزير الصحة فوزي مهدي ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل خلال جلسة عمل مشتركة، على تعبئة الجهود وحشد كل الإمكانيات من أجل تأمين التلقيح المضاد لفيروس “كورونا” لكبار السن في أسرع وقت ودون أن يتحملوا عناء التنقل.

وتطرقا، خلال هذه الجلسة، إلى تنفيذ حملة تلقيح واسعة النطاق ستشمل مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة وكبار السن المتمتعين بخدمة الإيداع العائلي وكذلك الكبار السن المقيمين مع عائلاتهم.

وشدد الوزيران على ضرورة تشريك المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في هذا المجهود حتى يتسنى توفير خدمة التلقيح لأكبر عدد ممكن من كبار السن وتوعيتهم بأهمية التلقيح.

وحسب وزارة الصحة فإن نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 سنة المسجلين بمنظومة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 لا تتجاوز 20 بالمائة من العدد الجملي للمسجلين.