الكاف-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و 59 اصابة جديدة



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة 03 وفيات و 59 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 128 عينة رفعت بتاريخ 26 أفريل.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 228 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7578 حالة شفيت منها 6860 حالة.

وأظهر ذات التحيين ضغطا كبيرا على المستشفيات، وفق ما صرح به اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، لـ”وات”، الذي أكد أن الهياكل الصحية تشهد اكتظاظا ونقصا في أجهزة التنفس بالاكسجين مما جعل الوضع يصبح، حسب قوله، حرجا ودقيقا للغاية سيما في ظل ما وصفه بتواصل تسجيل الوفيات والاصابات بفيروس كورونا بصفة ملحوظة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 93 شخصا يقيمون حاليا في المستشفيات منهم 15 في اقسام الانعاش بينما يخضع 718 شخصا الى الحجر الصحي.