القبض على شخص من أجل افتكاك سيارة أجرة من صاحبها تحت طائلة التهديد..وهذه التفاصيل..

المصحات الخاصة ”مستعدة للتكفل بمرضى كورونا مع تحمل الدولة للمصاريف”

عاجل: نحو تسجيل 1500 حالة وفاة بكورونا في شهر.. وهذه أبرز توصيات اللجنة العلميّة

“منظمة الصحة العالمية” تكشف حقيقة دخول كورونا الهندي مصر..

الكاف-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و 59 اصابة جديدة

2021/04/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة 03 وفيات و 59 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 128 عينة رفعت بتاريخ 26 أفريل.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 228 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7578 حالة شفيت منها 6860 حالة.

وأظهر ذات التحيين ضغطا كبيرا على المستشفيات، وفق ما صرح به اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، لـ”وات”، الذي أكد أن الهياكل الصحية تشهد اكتظاظا ونقصا في أجهزة التنفس بالاكسجين مما جعل الوضع يصبح، حسب قوله، حرجا ودقيقا للغاية سيما في ظل ما وصفه بتواصل تسجيل الوفيات والاصابات بفيروس كورونا بصفة ملحوظة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 93 شخصا يقيمون حاليا في المستشفيات منهم 15 في اقسام الانعاش بينما يخضع 718 شخصا الى الحجر الصحي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn