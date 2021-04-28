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الحرس الديواني يحجز بضائع و أموال بقيمة 700 ألف دينار

2021/04/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نجحت وحدات الحرس الديواني بكل من معتمدية قليبية (ولاية نابل) وولاية المنستير وذلك في إطار مهامها للتصدي إلى التهريب والتجارة الموازية، من حجز مبلغ مالي قدر ب365 ألف دينارا كان مخفيا داخل إحدى الشاحنات المعدة لنقل البضائع، باستشارة النيابة العمومية أذنت الأخيرة بحجز للمبلغ المالي ولوسيلة النقل بالإضافة إلى تحرير محضر في الغرض.
أما بالمنستير فقد تم إحباط عملية تهريب لكمية مهمة من العطورات والبطاريات الجافة وكماليات الهواتف الجوالة مجهولة المصدر كانت محملة على متن شاحنة ذات ترقيم منجمي تونسي، وقد قدرت قيمة المحجوز ب350 ألف دينار. .

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