تطاوين: تسجيل حالة وفاة بغمراسن و47 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال 24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة من معتمدية غمراسن جراء فيروس كورونا ما رفع العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة منذ تفشيها في الجهة خلال شهر مارس 2020 الى 209 وفاة 92 منهم في معتمدية تطاوين الشمالية و43 في تطاوين الجنوبية و38 في غمراسن و 11 في بني مهيرة و9 في البئر الاحمر و7 في رمادة و 6 في الصمار و3 في ذهيبة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة حسب تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا نشرته الاربعاء 47 اصابة جديدة تتوزع الى 22 في تطاوين الشمالية و6 في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن و 5 في كل من رمادة و الصمار وحالتين في البئر الاحمر واصابة واحدة في بني مهيرة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات في الجهة الى 3917 اصابة مؤكدة منهم 21 حالة في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و6 حالات في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بغمراسن واصابة واحدة في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي برمادة.

ويتواصل الضغط على قسمي كوفيد 19 بتطاوين حيث تجاوز بكثير طاقة استيعابه وفي غمراسن حيث تم اشغال جميع اسرة التنفس الاصطناعي بالقسم .