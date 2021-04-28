بنزرت : غلق 6 مقاه بسبب مخالفة اجراءات التوقي من فيروس كورونا المستجد

أصدرت السلطات الجهوية ببنزرت قرارات غلق فورية في 6 مقاه واقعة بمعتمديات العالية وراس الجبل وغار الملح لم يحترم اصحابها الاجراءات المعلنة بشان التوقي من انتشار فيروس كورونا ،وفق ما أفاد به رىيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر.

واوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) أن اللجنة الجهوية المشتركة المكلّفة بمراقبة المحلات العمومية ومنها المقاهي وقاعات الشاي وبعد ان رصدت هذه الايام تعمّد أصحاب المقاهي الستة (06) مخالفة جميع التشاريع والاجراءات والتوصيات المعلنة من قبل مختلف هياكل الدولة واللجان العلمية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم تطبيق البروتوكولات المعلومة في الغرض، تمّ اليوم إصدار قرارات الغلق الفورية فيها وغيرها من المخالفات المصاحبة .

وأضاف نفس المصدر ان اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة عبر فرقها الرقابية المشتركة ستواصل عمليات تشديد الرقابة على تتفيذ البروتوكولات الصحية المعتمدة بالمحلات العمومية المفتوحة دون استثناء ،بالتوازي مع بقية المبادرات التوعوية والتحسيسية باهمية اليقظة والعمل الجماعي لكسر حلقات العدىوى الفيروسية ، وتخفيض مستوى مؤشّر الاصابة بالجائحة بالجهة والذي استقر مع الاسف مثل بقية جهات البلاد عند “مرتفع جدا”،وفق تعبيره.