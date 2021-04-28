المهدية : وفاة 12 مصابا بفيروس كورونا المستجد في اليومين الأخيرين

حصد فيروس كورونا المستجد في ولاية المهدية، الأربعاء، أرواح ستة مصابين ليبلغ عدد حالات الوفاة بين يومي أمس الثلاثاء واليوم 12 حالة.

وتوزعت حالات الوفاة إلى ستة معتمديات هي المهدية (مواطن سنه 66 عاما) وسيدي علوان (63) والسواسي (77) والجم (74) وقصور الساف (75) إلى جانب معتمدية أولاد الشامخ (61).

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ216 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 76 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

رصدت هذه الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، بكل من المهدية (32 إصابة) والجم (13) وأولاد الشامخ (09) والسواسي (08) وشربان (06) وقصور الساف (04) وسيدي علوان (03) بالإضافة إلى إصابة واحدة بالشابة.

وتماثل، في المقابل، 117 مصابا بالفيروس للشفاء التام وهو ما رفع العدد الجملي للمتعافين، منذ بداية الجائحة، إلى 9397 حالة.

وسجّلت الجهة، منذ ظهور الوباء، 10691 إصابة بفيروس كورونا من بينها 306 حالة وفاة و988 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 492 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 14079 من بينهم 3836 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.