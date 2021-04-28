منوبة : أربع معتمديات جديدة بولاية منوبة تجاوز بها عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤشر 100 إصابة لكل 100 ألف ساكن

تجاوزعدد الإصابات بفيروس كورونا في أربع معتمديات جديدة في ولاية منوبة مؤشّر 100 حالة لكل 100 ألف ساكن، خلال المدة الاخيرة وهي منوبة ودوار هيشر ووادي الليل والمرناقية ،وذلك بعد الارتفاع الملحوظ لعدد المصابين بالفيروس فيها مع ارتفاع عدد الوفيات أيضا في الاسبوعين الاخيرين ،وفق تقرير اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة ظهر اليوم بمقرّ الولاية.

وأوضحت المديرة الجهوية للصحة هاجر الميساوي في الاطار، أن هذه المعتمديات باعتبار المؤشرات الجديدة تصنّف مناطق موبوءة اضافة الى طبربة المصنّفة سابقا، وذلك بعد تجاوز معتمدية منوبة مؤشّر 100 حالة لكل 100 ألف ساكن، بعدد 474 إصابة، ومعتمدية المرناقية ب235 اصابة ، و ووادي الليل ب109 اصابات ثمّ دوّار هيشر ب106 إصابات، هذا إضافة إلى معتمدية طبربة التي تجاوزت المؤشر بتسجيل 353 اصابة خلال الاسبوعين الاخيرين.

ودقّت اللجنة، ناقوس الخطر، محذّرة من فقدان السيطرة على الوباء، خاصة مع تضاعف عدد الاصابات الجديدة ، وارتفاع نسبة إشغال أسرة الإنعاش والاكسجين بمركز الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي بطبربة الذي بات يشكو نقصا في الاكسجين في ظل تضاعف استعماله ثلاث مرات مقارنة بالمدة الفارطة.

وتم التاكيد على ان الموجة الجديدة من عدوى الكورونا التي تعد الاشرس عموما مقارنة بموجات العدوى السابقة، اذ سجلت الجهة 2017 اصابة خلال 25 يوما فقط من شهر افريل الجاري، فضلا عن 59 حالة وفاة وهي مؤشرات لم تشهدها منذ انتشار الجائحة التي تجاوز فيها عدد الاصابات الجملي ال11 الف اصابة اليوم وبلغ عدد الوفيات فيها 396 حالة وفاة.

ولئن أبدى الحاضرون من رؤساء البلديات والادارات الجهوية وممثلي المجتمع المدني استسلاما امام غياب وعي المواطن واستياء من مواصلة استهتاره بالبروتوكولات الصحية،فقد تركزت الاقتراحات على تفعيل الاجراءات الردعية والخطايا مع ضمان ديمومة الحملات التوعوية والتحسيسية عبر اللافتات المتعلقة بكيفية الوقاية من فيروس “كورونا”، ومن خلال سيارات الدعاية وخاصة في الاسواق والمحلات المفتوحة، وأيضا عبر مآذن الجوامع بالاحياء السكنية.

وقد تقرّر تركيز بناء على المعطيات الجديدة، انطلاق خدمات مركز تلقيح محلي بالمستشفى المحلي بطبربة بداية من السبت القادم يغطّي طلبات معتمديات الجديدة والبطان وطبربة من التلاقيح .

وتمّ التاكيد على بلوغ 10946 عملية تلقيح من ضمنها ما شملت 2656 منتفعا أتمّوا عملية التلقيح عبر الانتفاع بالجرعتين فيما لم يطعّم 8290 منتفعا سوى بالجرعة الاولى من التلقيح.

وتمّت الدعوة خلال الجلسة التي اشرف عليها والي منوبة محمد شيخ روحه ،مواصلة العمل بالاجراءات الوطنية المعمول بها ، و تنسيق جهود جميع الاطراف لمزيد إحكام تطبيق البروتوكول الصحي، ومحاولة كسر حلقة العدوى بجميع معتمديات الولاية ، وتفعيل الاجراءات الردعية لفرض الالتزام بالتراتيب الوقائية بمعاضدة المجتمع المدني