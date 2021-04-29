صفاقس: 10 مصابين بفيروس “كورونا” يلتحقون بقائمة الضحايا خلال ال24 ساعة الماضية ويرفّعون عدد الوفيات إلى 889 حالة وفاة

التحق خلال ال24 ساعة الماضية 10 مصابين بفيروس “كوفيد 19” في ولاية صفاقس بقائمة ضحايا هذا الوباء الذين ارتفع عددهم إلى 889 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة إلى الآن.

وفضلا عن تواصل الأرقام المرتفعة في الوفيات، كشفت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس عن رصد 243 إصابة جديدة بالفيروس على مجموع 668 تحليلا منجزا مقابل 302 حالة تعافي من الوباء.

ويرقد بأقسام “كوفيد أكسيجين” 202 شخصا مصابا وبأقسام “كوفيد إنعاش” 36 مصابا وبالمصحات الخاصة 79 مصابا.

يذكر أن العدد الجملي للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها بواسطة أكثر من 111 ألف تحليل تقصي وصل على حد الآن إلى 31661 حالة وبلغ عدد حالات التعافي من المرض 28 ألف حالة.