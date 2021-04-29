مدنين: 4 وفيات و136 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

توفي 4 مصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بولاية مدنين، ما رفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن هذا الفيروس بالجهة، إلى 499 حالة وفاة.

إلى ذلك، تطور إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء، إلى 13252 إصابة، بتسجيل 136 إصابة محلية جديدة، منها 4 إصابات لدى أعوان الصحة و3 في صفوف التلاميذ، ارتفع بها إجمالي الإصابات في القطاع الصحي إلى 210، وفي صفوف التلاميذ إلى 320، وفق ما صرح به اليوم الخميس، دير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وسجلت هذه الإصابات الجديدة بالمعتمديات التسع لولاية مدنين، إلا أن حدة انتشار الفيروس تفاوتت من معتمدية إلى أخرى، ليبلغ أقصى عدد من الإصابات 39 إصابة بحومة السوق، ثم 38 اصابة بجرجيس، و18 اصابة ببن قردان، فيما تراوح العدد ببقية المعتمديات بين 11 اصابة بكل من ميدون ومدنين الشمالية و7 باجيم و6 بمدنين الجنوبية و4 ببني خداش وإصابتين اثنتين بسيدي مخلوف.

من ناحية أخرى، تعافى 168 مصابا، منهم 31 بجرجيس و28 بحومة السوق و24 بمدنين الجنوبية و23 بميدون و22 ببن قردان 17 بمدنين الشمالية و12 بسيدي مخلوف و8 باجيم و3 ببني خداش، ليصل العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 11618 حالة.

ووصل عدد الجرعات المقدمة للتلقيح ضد فيروس كورونا منذ انطلاق الحملة بالجهة الى 18422 جرعة بالمركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة، منها 578 جرعة قدمت يوم أمس الاربعاء.