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الكاف : تسجيل حالتي وفاة و 70 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

2021/04/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الخميس في تحيين جديد للوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن رصد حالتي وفاة و70 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت 127 عينة تم رفعها بتاريخ 27 أفريل.

وارتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 230 شخصا وعدد الاصابات المؤكّدة بالفيروس إلى 7648 حالة تعافى منها 6952 حالة.

وجاء في التحيين أيضا أن عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات استقر في حدود 93 شخصا منهم 13 في أقسام الانعاش بينما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 696 حالة مقابل 840 حالة خلال الأسبوع الماضي.

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