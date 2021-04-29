راموس يوافق على خفض راتبه مقابل عقد لمدة عامين

وافق سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الاسباني الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي , على خفض راتبه بشرط توقيع عقد لمدة عامين , حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية اليوم الخميس .

وبحسب صحيفة “ا -بي- سي ” الإسبانية , فإن راموس صاحب ال35 عاما, توصل الى اتفاق مع ناديه بعد ان وافق على خفض راتبه , شرط ان يوقع عقدا لمدة عامين.

وكان ريال مدريد قد عرض على راموس التجديد لمدة عام مع خيار عام آخر, وهي الطريقة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتخطى عمرهم حاجز ال30 عاما.

وأضافت الصحيفة : “دائرة المقربين من راموس تنصحه بالبقاء في ريال مدريد في الوقت الحالي, لكنه لا يوجد أي قرار نهائي بشأن مستقبله, وكل شيء يعتمد على النقاش مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي لحسم هذا الملف”.

وفي سياق منفصل, يواصل راموس تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا, ويسعى للتواجد مع الفريق لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في لندن بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.