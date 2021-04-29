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نفايات طبيّة خطرة تُرفع مع النفايات العاديّة !

2021/04/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد عياشي زمال رئيس لجنة الصحة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ، خلال جلسة استماع الخميس 29 أفريل 2021 إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات أن الإخلالات المرصودة على مستوى التصرف في النفايات الخطرة أدى إلى انتشار أمراض التهاب الفيروس الكبدي بمختلف أصنافه والعديد من الأمراض الأخرى.

وبين زمال أن تقرير دائرة المحاسبات حول المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم كشف أن 80 بالمائة من النفايات التي تفرزها مراكز تصفية الدم تصنف كنفايات خطرة إلا أن 57 بالمائة منها لم تبرم اتفاقيات مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها مما لا يمكن من التثبت من إحكام التصرف في هذه النفايات.

وأشار إلى أن المصالح البلدية تولت رفع النفايات المصنفة كخطرة لبعض مراكز تصفية الدم مع الفضلات العادية.

وأضاف أن 54 بالمائة من المصحات الخاصة لم تتولى إيداع اتفاقيات مبرمة مع شركات مرخص لها لدى الوزارة ولم تبرم 99 مصحة اتفاقية لرفع المشائم والأطراف المبتورة و102 مصحة اتفاقيات مع شركة مختصة لمعالجة الأدوية منتهية الصلاحية.

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