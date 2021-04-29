منوبة : أربع حالات وفاة و 150 اصابة جديدة بالكورونا في الجهة

سجّلت ولاية منوبة أمس الاربعاء أربع حالات وفاة في كل من وادي الليل والبطان وطبربة ، ليرتفع عدد الوفيات الجملي الى 400 حالة وفاة منذ انتشار الجائحة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحّة الادارة في منوبة هاجر الميساوي لــ(وات).

وسجّلت الجهة اليوم الخميس 150 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى 1185 حالة منها 19 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلّي في طبربة.

وسجّلت الجهة أيضا 107 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 9645 حالة من جملة 11230 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (384 حالة)، فمعتمدية طبربة (261 حالة )والمرناقية (179 حالة) ودوار هيشر(159 حالة) والجديدة (99 حالة) ووادي الليل (85 حالة) وبرج العامري (14 حالة) والبطان(4 حالات)

يذكر أن خمس معتمديات جديدة بولاية منوبة تجاوز عدد الاصابات بها مؤشر الـ100 حالة لكل 100 ألف ساكن، خلال المدة الاخيرة وهي طبربة و منوبة ودوار هيشر ووادي الليل والمرناقية وفق معطيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة امس بمقر الولاية .