مجلس الوزاراء يصادق على مشروع قانون وأربعة مشاريع أوامر حكومية

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس،عبر تقنية التواصل عن بعد، بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، على مشروع قانون واحد وأربعة مشاريع أوامرحكومية، بعد أن استعرض بيانا حول الوضع الصحي الحالي في ظل تواصل انتشار جائحة كوفيد-19 وبيان آخر حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2021.

وتعلق مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، حسب ما جاء في بيــــــان اجتماع مجلس الوزراء، بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال النقل الدولي عبر الطرقات.

وشملت مشاريع الأوامر الحكومية، مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركب اجتماعي وتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره وآخر يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

كما تضمنت مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط انطباق النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات ومشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لإنجاز الطريق الشعاعية ايكس 4 بين مفترق ملاقا وطريق ايكس 20.