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مدينة العلوم تنظم دورة تكوينية للتعريف بعلوم الفضاء من 19 ماي القادم الى 21 من نفس الشهر

2021/04/29 أخبار, المصدر, ثقافة

تنظم مدينة العلوم بتونس دورة تكوينية في “التعريف بعلوم الفضاء” لمدة 3 أيام ابتداء من 19 ماي القادم الى 21 من نفس الشهر.
وتستهدف هذه الدورة مدرسي التعليم الابتدائي ومنشطي نوادي الأطفال والطلبة، حسب بلاغ لها.
كما ترمي الى تطوير الأدوات البيداغوجية القادرة على تبديد الغموض حول مفاهيم علم الفضاء واكتساب طريقة بيداغوجية للتنشيط عبر استخدام علوم الفضاء من أجل استيعاب أفضل للمفاهيم العلمية.
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ويمكن للراغبين في التسجيل ملء استمارة متوفرة بالموقع الالكتروني لمدينة العلوم وسيتحصل الطلبة على تخفيضات في الدفع تصل الى 50 بالمائة.

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