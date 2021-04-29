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برشلونة يهدر فرصة اعتلاء صدارة الليغا بخسارة مفاجئة امام غرناطة

2021/04/29 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

هدر برشلونة فرصة اعتلاء صدارة البطولة الاسبانية لكرة القدم اثر خسارته المفاجئة على ارضه امام غرناطة 1-2 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الجولة الثالثة والثلاثين.
وبادر برشلونة بافتتاح التسجيل عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 23 قبل ان يقلب الضيوف المعطيات في الشوط الثاني بفضل هدفين لكل من داروين ماتشيز وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79 على التوالي.
وتوقف رصيد برشلونة عند 71 نقطة في المركز الثاني متساويا مع ريال مدريد على بعد نقطتين من المتصدر اتلتيكو مدريد في حين يملك غرناطة 45 نقطة في المركز الثامن.

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