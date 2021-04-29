بن عروس : 228 إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال يومين

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية بن عروس 11973 إصابة مؤكدة بعد أن سجلت الجهة خلال الثماني والأربعين ساعة المنقضية 228 إصابة جديدة ، وفق ما أعلنت عنه اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس خلال اجتماعها الدوري لتقييم الوضع الوبائي بالجهة

وأجرت الفرق الصحية المعنية بأخذ العينات 593 اختبار فحص خلال المدة المذكورة ، ليرتفع إجمالي عدد الاختبارات منذ بداية الجائحة إلى 35215 اختبارا

وبلغ عدد الحالات المتعافية وفق رئيس اللجنة محمد بن خليفة 11096 حالة بعد تسجيل تعافي 158 شخصا مصابا، مقابل الإعلان عن 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 428 حالة وفاة

وفي سياق متصل تتواصل عمليات التلقيح ضد الفيروس، بكل من مركز رادس والمحمدية وحمام الشط ، حيث سجلت الإدارة الجهوية للصحة يوم أمس الاربعاء تلقي 2733 شخصا تطعيمهم ضد الفيروس ليصل عدد الذين تلقوا الجرعات منذ انطلاق الحملة إلى قرابة الـثلاثين الف شخص.

ومازالت الأقسام الاستشفائية ، المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس تعاني من ضغط متواصل بفعل تزايد الحاجة على طلب الإيواء والإقامة للمتابعة الصحية حيث بلغ عدد المقيمين عند الـ 53 مقيما يتوزعون على 27 مريضا بقسم الطب الباطني و10 بقسم الإنعاش و16 بقسم ألاستعجالي الخاص بمرضى كوفيد 19