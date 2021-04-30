عاجل: سامي الفهري لن يغادر السجن

قال الأستاذ عبد العزيز الصيد أن سامي الفهري لن يتمتّع بالإفراج ، و سيبقى نزيل السجن لأنه عاجز عن توفير مبلغ الضمان المقدّر بأربعة مليارات.

وأوضح الصيد في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك اليوم الجمعة 30 أفريل 2021، أن الفهري عاجز عن توفير هذا المبلغ باعتبار أن كل أمواله و ممتلكاته مجمّدة على ذمّة القضية و لا يمكنه التصرّف فيها .

يذكر أن مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني أكد يوم أمس أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق سامي الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 مليارات ر وتأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى 6 ماي القادم.