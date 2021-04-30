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وزير الصحة الفرنسي يدعو الى عدم الاستهانة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا..

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وزير الصحة الفرنسي يدعو الى عدم الاستهانة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا..

2021/04/30 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لقاحات فيروس كورونا المتاحة فعالة ضد سلالة كورونا الهندية.

وأضاف فيران، لراديو “فرانس إنفو” أنه “يجب عدم الاستهانة بخطر هذه السلالة”.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان في وقت متأخر يوم الخميس، إن فرنسا اكتشفت أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس”B.1.617″ من فيروس كورونا الجديد، الموجود حاليا في الهند.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية أواخر مارس الماضي، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد تحتوي على طفرتين.

رويترز

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