بسبب تدهور الوضع الوبائي: اجراءات جديدة للتوقي من كورونا

أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بباجة، اليوم الجمعة، عددا من الاجراءات لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد، لا سيما في ظلّ الوضع الوبائي الراهن بالجهة الذي وصفه والي باجة، محسن معز الميلي، في تصريح لـ”وات” بـ”الخطير”.

ومن بين الاجراءات المشار إليها، التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية، والبرتوكولات الصحية، والرقابة عليها بصرامة، حسب نص قرار صادر اليوم عن اللجنة، إضافة الى منع التجمعات الخاصة والعامة، وفرض احترام التدابير الوقائية بالاسواق الاسبوعية، والتشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، مع الحزم في اتخاذ الاجراءات الردعية ضد المخالفين، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي، والاقتصار على الفضاءات الخارجية، والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي بالمنشآت الرياضية.

كما أقرت اللجنة كذلك مواصلة حظر الجولان من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا الى غاية يوم 16 ماي القادم بكل المناطق التابعة لولاية باجة ومواصلة غلق الموقع الاثري بدقة.