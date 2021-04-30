سليانة: تسجيل حالة وفاة و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة، أمس الخميس، حالة وفاة واحدة و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 4343 حالة مؤكدة

واوضح كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 22 بسليانة المدينة و14 بمكثر و7 ببرقو و 4 بسيدي بورويس و3 ببوعرادة و اصابتين بقعفور

و أضاف الصغير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 340 حالة في المقابل بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 21حالة من بينها 9 بالانعاش و18 حالة بالمستشفيات المحلية.

يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 191 حالة.