المهدية : الجهة تسجّل 18 وفاة بفيروس كورونا المستجد في أربعة أيام

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، في الأيام الأربعة الأخيرة، إلى 18 ضحية بعد تسجيل 4 وفيات اليوم الجمعة.

ورصدت الوفيات الجديدة بكل من معتمدية الشابة (مواطن يبلغ من العمر 55 سنة) والجم (82) وبومرداس (76) وقصور الساف (73).

واظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ421 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 146 إصابة جديدة توزعت إلى 51 إصابة بالدائرة الصحية بالمهدية و27 بالشابة ودائرة قصور الساف 25 إصابة تلتها سيدي علوان (15) ثم هبيرة (14) فدائرة السواسي (9) مقابل 4 إصابات بملولش وإصابة واحدة ببومرداس.

وتعافى، من جهة أخرى، 50 مصابا بالفيروس التاجي ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9500 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في الجهة، منذ ظهور الوباء، 10895 من بينها 312 حالة وفاة و1083 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 446 مواطنا، اليوم الجمعة، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق الحملة، 14973 من بينهم 3977 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.