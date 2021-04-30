هاشمي الوزير: “مستوى تقدم حملة التلقيح ضد كورونا بطيء ونسعى الى تسريع انجازها”



قال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا هاشمي الوزير ان “مستوى تقدم حملة التطعيم ضد كوفيد 19 بطيء وينتظر ان يقع التسريع في إنجازها”.

وأضاف الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان تسجيل معدل يومي للتلقيح يترواح بين 15 الف و16 الف جرعة لا يكفي، معللا حدوث هذا البطء بتقلص كميات التلاقيح المتوفرة ووجوب توفير الاستعدادات اللوجستية الضرورية لانجاز عملية التلقيح.

وبين أن بعض الانواع من التلاقيح تفرض تركيز سلاسل للتبريد يصل بعضها الى 80 درجة مئوية تحت الصفر، مؤكدا ان جلب كميات من التلاقيح التي لا تشترط بعض أنواعها تجهيزات على مستوى عال لسلاسل التبريد سيمكن من التسريع في وتيرة تقدم الحملة في مراكز اضافية للتلقيح.

كما تحدث عن امكانية تكليف مراكز الصحة الأساسية المقدر عددها ب2000 مركز وهي منتشرة في كل جهات البلاد بالانخراط في انجاز حملة التطعيم ضد كوفيد 19.

في سياق آخر، حذر الوزير وهو عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا من أن المؤسسات الصحية في وضع صعب جدا، لافتا الى أن السلطات الطبية تسعى الى اعادة تهيئة الاقسام بالمستشفيات وضم قسم من أسرة الانعاش والاوكسجين الى أقسام كوفيد 19.

ويأتي تصريح رئيس لجنة التلقيح المضاد لكورونا في وقت تعيش فيه تونس عودة تفشي الفيروس بفعل زيادة الاصابات بالسلالة المتحورة البريطانية التي رصدت أول اصابة بها يوم 2 مارس 2021.

حر