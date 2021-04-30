النادي الافريقي يتمكن من غلق ملفي الكاميروني ابراهيم موشيلي وفؤاد الخزري

اعلن النادي الافريقي يوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه توصل الى غلق ملفين اخرين بصفة رسمية ونهائية في النزاعين القائمين مع كل من نادي فهود ندي الكاميروني حول منحة تكوين اللاعب ابراهيم موشيلي ونادي اجاكسيو الفرنسي بخصوص منحة تكوين اللاعب فؤاد الخزري وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات المالية والقانونية والادارية اللازمة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم.

وكان نادي فهود ندي الكاميروني رفع شكوى للفيفا من اجل الحصول على منحة تكوين ابراهيم موشيلي المقدرة ب67 ألف دولار امريكي وذلك بعد قام النادي الافريقي بانتداب اللاعب خلال الموسم الرياضي 2018-2019 قادما من نادي كانون ياوندي الكاميروني.

اما فؤاد الخزري الذي يحمل جنسية مزدوجة تونسية فرنسية فقد كانت له تجربة قصيرة سنة 2010 مع النادي الإفريقي الذي تعاقد معه قادما من نادي اجاكسيو الفرنسي. وطالب الفريق الفرنسي بعد انتقال لاعبه الى فريق باب الجديد بمستحقات منحة التكوين المقدرة بحوالي 7 الاف يورو.