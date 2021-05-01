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سوسة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و107 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2021/05/01 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة الى 724 وفاة.
وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ397 عينة، تسجيل 107 إصابات جديدة بالفيروس أبرزها بمعتمدية سوسة جوهرة التي رصدت فيها 26 إصابة، والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى بـ14 إصابة لكل منهما.
وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة إلى 21858 مصابا شفي منهم 18893 شخصا، بينما ما يزال حاليا2241 شخصا حاملا للفيروس.
ويقيم إلى غاية اليوم بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 164 مصابا من بينهم 35 في حالة إنعاش و102 تحت التنفس الاصطناعي.

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