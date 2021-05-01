القصرين: غلق 21 فضاء مفتوحا للعموم لفترات متفاوتة أقصاها شهر من أجل مخالفة توقيت حظر الجولان

انتظمت، أمس الجمعة، حملة أمنية شملت مختلف معتمديات ولاية القصرين لمراقبة مدى تطبيق القرارات المتعلقة باحترام مقتضيات حظر الجولان والبروتوكولات الصحية للتوقي من انتشار فيروس “كورونا”، وأسفرت عن إصدار 21 قرار غلق لفضاءات مفتوحة للعموم لفترات متفاوتة أقصاها شهر، و ذلك بعد تسجيل عديد الخروقات المتعلقة بتعمّد فتح هذه الفضاءات خلال أوقات حظر الجولان.

وأفضت الحملة كذلك إلى تحرير محاضر لعدم إحترام التوقيت، وحجز بطاقات رمادية، ورخص سياقة لعدد من مستعملي العربات، اضافة الى حجز عدد من الدراجات النارية.

وتأتي هذه الحملات الرقابية اليومية تنفيذا لقررات اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” و إستنادا لتقرير الوضع الوبائي بالجهة المتسم بخطورته علما بأنه تم أمس الجمعة تسجيل 5 حالات وفاة جراء الوباء و 150 إصابة، ما رفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بدء الجائحة إلى 360 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 9805 إصابات.

هذا ووصف كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، منصف المحمدي، في تصريح لـ(وات)، الحالة الوبائية الحالية بجهة القصرين بـ”الخطيرة جدا” ، لا سيما في ظلّ إشغال كل أسرة الإنعاش بالمستشفى الجهوي وأسرة الإنعاش بالمستشفيات المحلية الستة بالجهة.