ضبط 99 شخصا في ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا

تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس ونابل وفرقة الإرشاد البحري بقرقنة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 أفريل المنقضي، من إحباط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا، وضبط 99 شخصا.

ويتوزع هؤلاء الأشخاص حسب بلاغ صادر اليوم السبت عن الحرس الوطني بين 85 من جنسيات إفريقية مختلفة و14 تونسيا أصيلي ولايات نابل وتونس وأريانة، كما تبين أن من بينهم شخصان مفتش عنهما كما تم حجز مبلغا ماليا من العملة التونسية.

وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .